Biden non 'punirà' il principe Salman: il presidente Usa sceglie la real - politik (Di sabato 27 febbraio 2021) sceglierà una via diplomatica non prendendo provvedimenti Joe Biden, contro il principe saudita Mohammed bin Salman, dopo il rapporto della Cia che ha confermato il suo ruolo attivo nell'uccisione del ... Leggi su globalist (Di sabato 27 febbraio 2021)rà una via diplomatica non prendendo provvedimenti Joe, contro ilsaudita Mohammed bin, dopo il rapporto della Cia che ha confermato il suo ruolo attivo nell'uccisione del ...

Giorgiolaporta : Adesso è facile ironizzare sulle bombe di #Biden. Io avevo previsto tutto un mese fa... Preparate il #Nobel: le bom… - Giorgiolaporta : Oggi #26febbraio non c'è un solo commento dei signori della sinistra che hanno sostenuto #Biden sulle #bombe in… - Agenzia_Ansa : Biden: 'Bene il piano vaccini ma non è il momento di rilassarsi'. Mette in guardia contro il rischio di un nuovo au… - okbonjo : @SalpadrinoT se lo fanno in molti non vuol dire che sia giusto. Quando hai un seguito così enorme (e non sei in pol… - DomaniGiornale : La protezione interna di cui #Biden pensa di godere dopo il disastro trumpiano sta dando già qualche segno di cedim… -