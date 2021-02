Bertolaso | «Una guerriglia | ce la faremo ma vacciniamo prima il mondo produttivo»

(Di sabato 27 febbraio 2021) Coronavirus, il consulente della Regione Lombardia in visita alla redazione de L’Eco di Bergamo. L’intervista in edicola sabato 27 febbraio: «Se per aprile avremo i vaccini, siamo in grado di somministrare 100 mila dosi al giorno e di rispettare la scadenza di giugno».

"A Brescia esisteterza ondata. Dobbiamo intervenire immediatamente", ha detto a riguardo Guido, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia. Se poi prendiamo in considerazione ...Alla protezione civile è arrivato nel 2007 con Guido, che lo chiamò come capo segreteria, ... Nel 2017 le dimissioni conlettera all'allora premier, Paolo Gentiloni, in cui spiegava che '...di REDAZIONE POLITICA A Palazzo Chigi si è tenuto ieri mattinata il Consiglio dei Ministri e successivamente una cabina di regia con il premier Mario Draghi ed alcuni ministri delle forze di maggioran ...Il presidente della Regione Attilio Fontana ha formalizzato al Governo la richiesta di avere «ulteriori vaccini, già validati in altri Paesi». «Se saranno rispettate le consegne» in Lombardia sono att ...