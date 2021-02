Bergamo e Lombardia zona arancio: cosa cambia da lunedì (Di sabato 27 febbraio 2021) Ci risiamo, Bergamo e la Lombardia tornano in fascia arancione. Che cosa cambia da lunedì 1 marzo dovremmo ormai saperlo. Tutti – chi più chi meno – abbiamo preso una certa dimestichezza con le regole che comportano gli ingressi nelle diverse aree cromatiche, ma un riepilogo è fondamentale. Anche perché il numero dei contagi è in crescita e nulla va dato per scontato. Spostamenti Quali sono le regole sugli spostamenti in vigore? È consentito andare a trovare amici o parenti? In area arancione è consentito spostarsi all’interno del proprio Comune tra le 5 e le 22, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate. Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze ... Leggi su bergamonews (Di sabato 27 febbraio 2021) Ci risiamo,e latornano in fasciane. Cheda1 marzo dovremmo ormai saperlo. Tutti – chi più chi meno – abbiamo preso una certa dimestichezza con le regole che comportano gli ingressi nelle diverse aree cromatiche, ma un riepilogo è fondamentale. Anche perché il numero dei contagi è in crescita e nulla va dato per scontato. Spostamenti Quali sono le regole sugli spostamenti in vigore? È consentito andare a trovare amici o parenti? In areane è consentito spostarsi all’interno del proprio Comune tra le 5 e le 22, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate. Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze ...

