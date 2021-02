Bentancur: “Se hai paura di sbagliare non puoi fare il calciatore” (Di sabato 27 febbraio 2021) Rodrigo Bentancur, centrocampista uruguaiano della Juventus, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima del match col Verona: “Se hai paura di sbagliare o delle critiche non puoi giocare a calcio. Io sono tranquillo, la squadra ha fiducia in me. Devo sempre crescere, è un momento che passerà”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 febbraio 2021) Rodrigo, centrocampista uruguaiano della Juventus, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima del match col Verona: “Se haidio delle critiche nongiocare a calcio. Io sono tranquillo, la squadra ha fiducia in me. Devo sempre crescere, è un momento che passerà”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

