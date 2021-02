Beautiful | anticipazioni americane | ritorna il detective Sanchez | Vinny nel mirino

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 27 febbraio 2021) Lediannunciano alcuni momenti caldi insieme ad altri scioccanti. Durante la settimana dal 1° al 5 marzo, Thomas continuerà a interrogare. Come sanno i fan della longeva soap statunitense, il padre di Douglas ha chiesto per l'ennesima volta ase ha taroccato i risultati del test di paternità per far sembrare che Liam fosse il padre del bambino che Steffy porta in grembo. Inoltre, ci saranno due ritorni inaspettati che fanno presagire brutte cose.sorprende Thomas Thomas chiederà ase ha falsificato il test di paternità di Steffy. Questo interrogatorio metterà molto a disagio il giovane analista e Thomas non lascerà andare la ...