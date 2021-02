Beautiful | anticipazioni 28 febbraio-6 marzo | il timore di Zoe

(Di sabato 27 febbraio 2021) Nei prossimi episodi di, l'ossessione di Thomas per Hope sarà nuovamente al centro della scena. Lerelative alle puntate in onda dal 28al 6, rivelano che Zoe riferirà a Steffy e Liam che ha ilche il Forrester sia ancora ossessionato dalla Logan. Nel frattempo, Liam affronterà Thomas dicendogli che lo terrà d'occhio tutto il tempo, ma lui si difenderà. Poco dopo, Steffy si convincerà che il fratello abbia organizzato una sfida di moda solo per stare vicino ad Hope. Intanto, Ridge e Brooke firmeranno i documenti del divorzio mentre Thomas prometterà a Zoe che presto tornerà alla Forrester., trame 28-6: Thomas fa una proposta a Ridge Ridge e Brooke non trovando un punto di ...

puntatadi sabato 27 febbraio 2021 : Brooke e Ridge sembrano ancora incapaci di abbandonare le rispettive posizioni su Thomas per accontentare l'altro. Shauna parla con Quinn ...: Ridge vuole salvare il suo matrimonio Ridge spera di potere convincere sua moglie a cambiare opinione su Thomas . Per lo stilista è essenziale che Brooke dia una possibilità ...Ma torniamo a Los Angeles. Come avrete visto nelle ultime puntate, Ridge sembrava essersi avvicinato molto a Shauna. Nel suo cuore però, almeno per il momento c’è posto solo per Brooke, alla quale ha ...Come continuerà la storia nella puntata di Beautiful di oggi 27 febbraio? Ridge prova a salvare il suo matrimonio con Brooke, Shauna confida a ...