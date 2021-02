Beautiful | anticipazioni 27 febbraio 2021 | la speranza di Shauna

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 27 febbraio 2021) Puntata ricca dioggi 27con protagonistache spera in ogni modo di aver raggiunto il cuore di Ridge una volta per tutte. Ma il destino non sarà così clemente con lei. Il tentativo di Ridgepuntataoggi 27con qualcosa di inaspettato. Ma i fan della soap americana sono abituati ai colpi di scena in casa Forrester, anche se forse questa volta ci si attendeva un epilogo leggermente differente. Da una parte abbiamo Liam che è rimastoscioccato dalle decisioni della moglie. La donna infatti è molto contenta in merito alla proposta di Thomas nel volerla accanto nuovamente per il progetto Hope for Future. Lei è convinta di poter così dare una svolta alla sua carriera e - nello stesso tempo ...