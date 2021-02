' Batman' Taglialatela visita il suo murale

(Di sabato 27 febbraio 2021) L'emozione di far parte della gloriosa storia azzurra, di essere presente in un bellissimocelebrativo che contiene tutti i protagonisti del Napoli dal 1926 a oggi. Nella fermata della Cumana "...

Corriere dello Sport.it

L'emozione di far parte della gloriosa storia azzurra, di essere presente in un bellissimo murale celebrativo che contiene tutti i protagonisti del Napoli dal 1926 a oggi. Nella fermata della Cumana "...Era il Napoli di Benny Carbone, del Condor Agostini, di Freddy Rincon, di Buso, di due eccellenti operai di centrocampo, Bordin e Pari, conin porta, al suo secondo anno in maglia ...Nella fermata della Cumana “Mostra”, dedicata da qualche mese a Diego Armando Maradona, c’è anche Pino Taglialatela. “Batman”, come lo chiamano i tifosi del Napoli, è presente con un’immagine della ...Una giornata che difficilmente si dimentica. In pochi minuti, passano nella mente l’esordio (contro la Juventus, Epifania del 1991), tantissime partite, i tan ...