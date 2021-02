Basket, Serie A1: Virtus Bologna-Varese 85-76, cronaca e tabellino (Di sabato 27 febbraio 2021) Vittoria della Virtus Segafredo Bologna, che in apertura della ventesima giornata di Serie A1 2020/2021 batte l’Openjobmetis Varese con il punteggio di 85-76. Con questo successo le V nere staccano Brindisi almeno per il momento e si portano al secondo posto solitario in classifica, mentre Varese resta al penultimo posto insieme a Cantù. Top scorer del match è Adams, autore di 21 punti, ma per la Virtus sono da segnalare anche i 13 punti di Marco Belinelli (arrivati tutti nel secondo tempo). A Varese non bastano i 19 punti di Douglas. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca – Nei primi minuti è Varese a partire con il piede giusto, grazie a percentuali importanti dall’arco che consentono agli ospiti di essere avanti 13-8 dopo cinque ... Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) Vittoria dellaSegafredo, che in apertura della ventesima giornata diA1 2020/2021 batte l’Openjobmetiscon il punteggio di 85-76. Con questo successo le V nere staccano Brindisi almeno per il momento e si portano al secondo posto solitario in classifica, mentreresta al penultimo posto insieme a Cantù. Top scorer del match è Adams, autore di 21 punti, ma per lasono da segnalare anche i 13 punti di Marco Belinelli (arrivati tutti nel secondo tempo). Anon bastano i 19 punti di Douglas. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La– Nei primi minuti èa partire con il piede giusto, grazie a percentuali importanti dall’arco che consentono agli ospiti di essere avanti 13-8 dopo cinque ...

zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Varese 53-39 Serie A basket in DIRETTA: momento Belinelli a inizio terzo quarto - #Virtus… - sportface2016 : #Basket Vittoria della #VirtusBologna su #Varese - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Varese 39-29 Serie A basket in DIRETTA: inizia il terzo quarto - #Virtus #Bologna-Varese #39-2… - sportface2016 : #LBASerieA Le informazioni per seguire il match della 20° giornata di Serie A1 2020/2021 tra #OlimpiaMilano e… - sportface2016 : #LBASerieA Le informazioni per seguire il match della 20° giornata tra #Cremona e #Trento -