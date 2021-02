Basket Serie A1 2020, Dinamo Sassari-Venezia 96-88: cronaca e tabellino (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Banco di Sardegna Sassari batte l’Umana Reyer Venezia con il punteggio di 96-88 nell’anticipo della 20° giornata di Serie A1 2020/2021. I biancoblu giocano una gara di grande spessore e battono una delle maggiori concorrenti alle prime quattro posizioni della regular season che varranno poi il fattore campo nel primo turno di playoff. RECAP – La sfida inizia con un paio di sorpassi, le compagini trovano il canestro con discreta continuità ed entrano ben in ritmo. L’equilibrio la fa da padrona e al primo riposo il punteggio è di 24-20. La continuità realizzativa non cessa e dopo due minuti del secondo periodo il punteggio è di 29-31 con Venezia al comando. Acquisito questo vantaggio, esplode Mazzola nella partita e dà ai lagunari il margine che persiste fino al 46-52 dell’intervallo. Ad inizio ... Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Banco di Sardegnabatte l’Umana Reyercon il punteggio di 96-88 nell’anticipo della 20° giornata diA1/2021. I biancoblu giocano una gara di grande spessore e battono una delle maggiori concorrenti alle prime quattro posizioni della regular season che varranno poi il fattore campo nel primo turno di playoff. RECAP – La sfida inizia con un paio di sorpassi, le compagini trovano il canestro con discreta continuità ed entrano ben in ritmo. L’equilibrio la fa da padrona e al primo riposo il punteggio è di 24-20. La continuità realizzativa non cessa e dopo due minuti del secondo periodo il punteggio è di 29-31 conal comando. Acquisito questo vantaggio, esplode Mazzola nella partita e dà ai lagunari il margine che persiste fino al 46-52 dell’intervallo. Ad inizio ...

