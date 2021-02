Basket: Belinelli-Adams e la Virtus Bologna va. Brindisi rischia, ma batte Trieste. Tre seconde dopo gli anticipi della 20a di Serie A (Di sabato 27 febbraio 2021) Sia la Virtus Bologna che Brindisi raggiungono Sassari al secondo posto in classifica dopo gli anticipi della 20a giornata di Serie A, di nuovo in scena dopo la pausa prima per la Coppa Italia e poi per la finestra della Nazionale. Per bianconeri e biancoblu, infatti, i test biancorossi (Varese in un caso, Trieste nell’altro) sono vincenti. Virtus SEGAFREDO Bologna-OPENJOBMETIS VARESE 85-76 (19-21, 39-29, 68-48)Successo netto delle V nere contro l’ultima in classifica, che rimane tale al termine della serata alla Segafredo Arena. Eppure l’inizio di Varese è buono, con Strautins e Scola che segnano da tre ed Egbunu che inchioda una gran schiacciata. Il funzionamento ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) Sia lacheraggiungono Sassari al secondo posto in classificagli20a giornata diA, di nuovo in scenala pausa prima per la Coppa Italia e poi per la finestraNazionale. Per bianconeri e biancoblu, infatti, i test biancorossi (Varese in un caso,nell’altro) sono vincenti.SEGAFREDO-OPENJOBMETIS VARESE 85-76 (19-21, 39-29, 68-48)Successo netto delle V nere contro l’ultima in classifica, che rimane tale al termineserata alla Segafredo Arena. Eppure l’inizio di Varese è buono, con Strautins e Scola che segnano da tre ed Egbunu che inchioda una gran schiacciata. Il funzionamento ...

