Basilicata zona rossa, Bardi: “Da lunedì stop a didattica in presenza nelle scuole” (Di sabato 27 febbraio 2021) stop alle lezioni in presenza nelle scuole, anche alle elementari e in prima media, in Basilicata zona rossa da lunedì 1 marzo. E’ questo l’orientamento del presidente della regione Vito Bardi. ”Abbiamo riunito l’unità di crisi e stiamo elaborando i dati. Emerge finora che i contagi” di coronavirus ” sono aumentati proprio per le scuole. Per questo l’orientamento è di sospendere l’attività anche nelle scuole elementari e di prima media. Nel pomeriggio o sera firmerò l’ordinanza”, ha detto all’Adnkronos Bardi. In base al Dpcm in vigore dal 14 gennaio, in zona rossa la didattica a distanza è prevista dalla seconda ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 febbraio 2021)alle lezioni in, anche alle elementari e in prima media, inda1 marzo. E’ questo l’orientamento del presidente della regione Vito. ”Abbiamo riunito l’unità di crisi e stiamo elaborando i dati. Emerge finora che i contagi” di coronavirus ” sono aumentati proprio per le. Per questo l’orientamento è di sospendere l’attività ancheelementari e di prima media. Nel pomeriggio o sera firmerò l’ordinanza”, ha detto all’Adnkronos. In base al Dpcm in vigore dal 14 gennaio, inlaa distanza è prevista dalla seconda ...

