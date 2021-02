ilNotiziarioInd : Barlassina, Audi fuori controllo sfonda una recinzione | FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Barlassina Audi

Il Cittadino di Monza e Brianza

Spettacolare incidente stradale sabato mattina attorno alle 11 a, in via Palladio, dove da una abitazione si sono visti piombare contro la recinzione unacabriolet. Il conducente, per cause in via di accertamento, ha perduto il controllo e l'auto ha ...Spettacolare incidente stradale sabato mattina attorno alle 11 a, in via Palladio, dove da una abitazione si sono visti piombare contro la recinzione unacabriolet. Il conducente, per cause in via di accertamento, ha perduto il controllo e l'auto ha ...Spettacolare incidente stradale sabato mattina attorno alle 11 a Barlassina, in via Palladio, dove da una abitazione si sono visti piombare contro la recinzione una Audi cabriolet ...Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che la compilazione del presente form comporterà l’acquisizione e il trattamento di Suoi dati personali da parte delle soc ...