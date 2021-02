Barbara D’Urso, nuovo spazio all’informazione: ‘Domenica Live’ si arricchisce (Di sabato 27 febbraio 2021) Quattro ore di diretta per il pomeriggio della domenica di Canale 5: ‘Domenica Live‘ si arricchisce e a partire dall’11 aprile 2021, dalle 15.00 alle 17.00, debutta un nuovo spazio dedicato all’informazione e all’attualità che andrà ad arricchire il programma festivo di Canale 5 dedicato al costume e all’intrattenimento che andrà in onda fino alle 18.45. Contemporaneamente si conclude il 28 marzo la stagione di “Live – Non è la D’Urso” la domenica sera. Missione compiuta per il talk show più visto del prime time domenicale dopo un ciclo che fino a oggi ha visto 76 puntate con oltre 300 ore di informazione e di servizio costruite con tenacia anche nelle fasi più difficili dell’emergenza sanitaria. “Barbara D’Urso è capace di guardare oltre i confini del ... Leggi su 361magazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Quattro ore di diretta per il pomeriggio della domenica di Canale 5:Live‘ sie a partire dall’11 aprile 2021, dalle 15.00 alle 17.00, debutta undedicatoe all’attualità che andrà ad arricchire il programma festivo di Canale 5 dedicato al costume e all’intrattenimento che andrà in onda fino alle 18.45. Contemporaneamente si conclude il 28 marzo la stagione di “Live – Non è la” la domenica sera. Missione compiuta per il talk show più visto del prime time domenicale dopo un ciclo che fino a oggi ha visto 76 puntate con oltre 300 ore di informazione e di servizio costruite con tenacia anche nelle fasi più difficili dell’emergenza sanitaria. “è capace di guardare oltre i confini del ...

