Badanti del Casertano scomparsi, l’esito della consulenza tecnica è agghiacciante (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSiracusa – Il risultato della consulenza tecnica non ammette repliche: i due corpi ritrovati in un pozzo a pochi chilometri da Siracusa sono stati giustiziati, uccisi con una pistola. Tutto porterebbe verosimilmente ad Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto, i due Badanti del Casertano, scomparsi il 12 maggio del 2014. Per questa storia è stato fermato Giampiero Riccioli, il figlio dell’uomo accudito dai due ragazzi campani. Gli esami tossicologici chiariranno se prima i due giovani Badanti scomparsi sono stati storditi con del sonnifero, e quindi erano sdraiati perché addormentati, oppure se sono stati costretti a inginocchiarsi prima di essere uccisi. “In questi lunghi anni di ‘buio’ avevo immaginato, forse sperato, un ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSiracusa – Il risultatonon ammette repliche: i due corpi ritrovati in un pozzo a pochi chilometri da Siracusa sono stati giustiziati, uccisi con una pistola. Tutto porterebbe verosimilmente ad Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto, i duedelil 12 maggio del 2014. Per questa storia è stato fermato Giampiero Riccioli, il figlio dell’uomo accudito dai due ragazzi campani. Gli esami tossicologici chiariranno se prima i due giovanisono stati storditi con del sonnifero, e quindi erano sdraiati perché addormentati, oppure se sono stati costretti a inginocchiarsi prima di essere uccisi. “In questi lunghi anni di ‘buio’ avevo immaginato, forse sperato, un ...

siracusaoggi : (Badanti scomparsi, l'autopsia: 'uccisi a colpi di pistola'. Si attende esame del Dna) - - imarkez : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Badanti scomparsi, ricorso al Riesame del ristoratore, 'non ci sono gravi indizi di colpevolezza' - http… - blogsicilia : #notizie #sicilia Badanti scomparsi, ricorso al Riesame del ristoratore, 'non ci sono gravi indizi di colpevolezza'… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @SjDHE0xGbeKIRlt: VOGLIAMO L'UNIONE EUROPEA SOLO PER LIBERARSI DALLA RUSSIA DITTATURA INVECE UCRAINI SIAMO BADANTI E PULITORI DEL CESSO… - SjDHE0xGbeKIRlt : VOGLIAMO L'UNIONE EUROPEA SOLO PER LIBERARSI DALLA RUSSIA DITTATURA INVECE UCRAINI SIAMO BADANTI E PULITORI DEL CES… -