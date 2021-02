Attacco in Congo, l’ambasciata italiana annunciò il viaggio di Attanasio a Goma: il documento che mette in difficoltà il governo congolese (Di sabato 27 febbraio 2021) Con le indagini in corso sull’Attacco all’ambasciatore italiano Luca Attanasio nella Repubblica democratica del Congo, ucciso insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci il 22 febbraio, da Kinshasa arrivano nuovi dettagli sui buchi nelle misure che avrebbero dovuto garantire la sua sicurezza durante la trasferta nella regione di Goma, dove si era diretto per far visita alla comunità italiana. Come riporta l’Ansa, fonti qualificate avrebbero certificato l’autenticità di un documento che da ieri circolava sui social media, che sembra smentire la versione del ministero Congolese dell’Interno secondo cui né i servizi di sicurezza né le autorità locali sarebbero state a conoscenza della trasferta di Attanasio e per questo motivo non avevano potuto garantire ... Leggi su open.online (Di sabato 27 febbraio 2021) Con le indagini in corso sull’all’ambasciatore italiano Lucanella Repubblica democratica del, ucciso insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci il 22 febbraio, da Kinshasa arrivano nuovi dettagli sui buchi nelle misure che avrebbero dovuto garantire la sua sicurezza durante la trasferta nella regione di, dove si era diretto per far visita alla comunità. Come riporta l’Ansa, fonti qualificate avrebbero certificato l’autenticità di unche da ieri circolava sui social media, che sembra smentire la versione del ministerolese dell’Interno secondo cui né i servizi di sicurezza né le autorità locali sarebbero state a conoscenza della trasferta die per questo motivo non avevano potuto garantire ...

ilriformista : Il retroscena sull'attacco in Repubblica Democratica del #Congo nel quale hanno perso la vita l'ambasciatore Luca A… - La7tv : #propagandalive L'ultima intervista a Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo ucciso in un attacco a un conv… - repubblica : ?? Morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere nell'attacco a un convoglio Onu in Congo - StarColombo : RT @AmbEydar: Esprimo cordoglio all'Italia per la perdita del suo Ambasciatore nella R. D. del Congo, Luca Attanasio, e del Carabiniere Vit… - kinshasaweb : #22febbraio #DRC #PAM. #WFP #LucaAttanasio #VittorioIacovacci #MustaphaMilambo #Goma #Tragedy #Italy… -