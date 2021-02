Atletica, Marco Lingua e Sara Fantini vincono i titoli italiani invernali di lancio del martello (Di sabato 27 febbraio 2021) A Molfetta (in provincia di Bari) si sono disputati i Campionati italiani invernali di lanci. Marco Lingua ha conquistato il decimo titolo consecutivo nel martello, il quindicesimo complessivo. Il 42enne piemontese, decimo ai Mondiali 2017, si impone con 70.98 metri, regolando così Giorgio Olivieri (69.50) e Pellegrino Delli Carri (59.73). Sara Fantini porta invece a casa l’ottavo titolo consecutivo, sfiorando i settanta metri: basta 69.71 per confermare un’imbattibilità che dura dal 2017 e lasciarsi alle spalle Cecilia Desidrri (63.24) e Rachele Mori (60.26). Foto: COLOMBO/FIDAL Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) A Molfetta (in provincia di Bari) si sono disputati i Campionatidi lanci.ha conquistato il decimo titolo consecutivo nel, il quindicesimo complessivo. Il 42enne piemontese, decimo ai Mondiali 2017, si impone con 70.98 metri, regolando così Giorgio Olivieri (69.50) e Pellegrino Delli Carri (59.73).porta invece a casa l’ottavo titolo consecutivo, sfiorando i settanta metri: basta 69.71 per confermare un’imbattibilità che dura dal 2017 e lasciarsi alle spalle Cecilia Desidrri (63.24) e Rachele Mori (60.26). Foto: COLOMBO/FIDAL

Quindicesimo titolo italiano per Lingua Lingua (classe 1978 della sua Marco Lingua4ever) a Molfetta si è imposto con la misura di 70,98 ... Carabinieri) con 69,71 metri, seconda Cecilia Desideri (1999, Atletica Rieti) con 63,24 metri, terza ...

Castelli realizza la maglia ufficiale della Ride Riccione 2021 Si ricorda che la Ride Riccione propone tre percorsi perfettamente adatti alla condizione atletica ... la Repubblica di San Marino fino a scalare il mitico "Cippo" Carpegna, la palestra di Marco ...

Lanci: Desideri campionessa italiana U23 La reatina seconda tra le assolute e prima tra le U23. Seconda misura in carriera, seconda a livello assoluto e campionessa italiana promesse. La reatina Cecilia Desideri (Studentesca Rieti Andrea Mil ...

