Atalanta, Gasperini risponde così sul caso Ilicic: "difficile riproporlo così" Dopo quello del Papu Gomez che ha portato all'addio del calciatore argentino, rischia di scoppiare un altro caso in casa Atalanta. Il riferimento è a Ilicic, lo sloveno è stato sostituito dopo 30 minuti dal suo ingresso nella sfida di Champions League contro il Real Madrid, l'atteggiamento non è stato dei migliori ed è volata qualche parola tra il calciatore ed il tecnico. caso Ilicic, parla Gasperini Foto di Paolo Magni / Ansa Il tecnico Gasperini ha parlato in conferenza stampa del caso Ilicic e ha fornito interessanti indicazioni. "Ilicic deve star bene, difficile riproporlo così. Probabilmente non lo farò giocare più in quelle condizioni, speri ...

