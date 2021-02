“Assurdo mandare Attanasio senza scorta”. Sotto accusa il Pam, il braccio operativo dell’Onu per gli aiuti alimentari (Di sabato 27 febbraio 2021) “Il Pam non ha organizzato la protezione in modo opportuno. Non hanno fatto quello che va fatto per una zona a rischio. Sicuramente dentro il Pam qualcuno sapeva che la scorta non era efficace”. Lo ha dichiarato al Corriere della Sera Zakia Seddiki, la moglie dell’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso lunedì scorso nella Repubblica Democratica del Congo. Nell’imboscata hanno perso la vita anche il carabiniere Vittorio Iacovacci che lo accompagnava e l’autista Mustapha Milambo. Attanasio “è stato tradito nel senso che chi ha organizzato sapeva che la sicurezza non era nella misura adeguata per proteggere lui e le persone con lui”. La vedova ha ricordato che l’ambasciatore “è stato invitato dal Programma alimentare mondiale per una visita su un progetto del Pam per le scuole. Era previsto che organizzassero tutto loro”. “Non è che il Pam ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 febbraio 2021) “Il Pam non ha organizzato la protezione in modo opportuno. Non hanno fatto quello che va fatto per una zona a rischio. Sicuramente dentro il Pam qualcuno sapeva che lanon era efficace”. Lo ha dichiarato al Corriere della Sera Zakia Seddiki, la moglie dell’ambasciatore Luca, ucciso lunedì scorso nella Repubblica Democratica del Congo. Nell’imboscata hanno perso la vita anche il carabiniere Vittorio Iacovacci che lo accompagnava e l’autista Mustapha Milambo.“è stato tradito nel senso che chi ha organizzato sapeva che la sicurezza non era nella misura adeguata per proteggere lui e le persone con lui”. La vedova ha ricordato che l’ambasciatore “è stato invitato dal Programma alimentare mondiale per una visita su un progetto del Pam per le scuole. Era previsto che organizzassero tutto loro”. “Non è che il Pam ...

"Assurdo mandare Attanasio senza scorta". Sotto accusa il Pam, il braccio operativo dell'Onu per gli aiuti... Il Secolo d'Italia

