Ascolti tv venerdì 26 febbraio: Il cantante mascherato, Grande Fratello Vip, The Good Doctor (Di sabato 27 febbraio 2021) Ascolti tv venerdì 26 febbraio 2021: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 26 febbraio 2021? Su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata de Il cantante mascherato. Su Canale 5 la semifinale del Grande Fratello Vip. Su Rai 2 una puntata di The Good Doctor 4. Su Italia 1 Freedom. Su Rai 3 Titolo V. Su Rete 4 Quarto grado. Su La7 invece Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv venerdì 26 febbraio 2021? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 26 febbraio 2021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ... Leggi su tpi (Di sabato 27 febbraio 2021)tv262021: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,262021? Su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata de Il. Su Canale 5 la semifinale delVip. Su Rai 2 una puntata di The4. Su Italia 1 Freedom. Su Rai 3 Titolo V. Su Rete 4 Quarto grado. Su La7 invece Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggioritv262021? Di seguito tutti i dati.tv 262021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ...

_itsmartiina : RT @Rosam23_: “Fvck you, my child is completely fine” Signora ascolti sua figlia piange ogni venerdì per 0.3 secondi di sigla https://t.co… - Rosam23_ : “Fvck you, my child is completely fine” Signora ascolti sua figlia piange ogni venerdì per 0.3 secondi di sigla - isaoderth : @bigbrownpoo_ venerdì: x: che musica ascolti mentre studi? io: beh tanti cantanti ad esempio gli one direction ti o… - ciccio_liso : RT @GiusCandela: FLASH - VERSO LA CHIUSURA PER BASSI ASCOLTI #TITOLOV, TALK SHOW CONDOTTO DA ROBERTO VICARETTI E FRANCESCA ROMANA ELISEI IN… - FabioTraversa : RT @GiusCandela: FLASH - VERSO LA CHIUSURA PER BASSI ASCOLTI #TITOLOV, TALK SHOW CONDOTTO DA ROBERTO VICARETTI E FRANCESCA ROMANA ELISEI IN… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti venerdì 'Verissimo', Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi parlano de 'L'Isola dei famosi' ... dal momento che il format viene da alcuni anni fatti da ascolti a dir poco deludenti causati da ... La prima puntata era prevista per la serata di venerdì 12 marzo, ma a causa di 'Ciao Darwin story' ...

The Good Doctor 4 e The Resident 2 si fermano per Sanremo 2021: anticipazioni episodi 26 febbraio e 12 marzo ...di Rai2 dovranno rinunciare al loro venerdì medical perché la Rai ha deciso di lasciare tutti in panchina per non distogliere il pubblico da Sanremo 2021 che è pronto a fare un botto di ascolti ...

“L'urlo”: il brano di Aldo Losito conquista gli ascolti Corriere di Taranto ... dal momento che il format viene da alcuni anni fatti daa dir poco deludenti causati da ... La prima puntata era prevista per la serata di12 marzo, ma a causa di 'Ciao Darwin story' ......di Rai2 dovranno rinunciare al loromedical perché la Rai ha deciso di lasciare tutti in panchina per non distogliere il pubblico da Sanremo 2021 che è pronto a fare un botto di...