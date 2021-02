Ascolti TV | Venerdì 26 febbraio 2021 Il Cantante Mascherato chiude bene 4 | 3 mln – 20 7% e batte il GF Vip 3 | 6 mln – 19 3%

(Di sabato 27 febbraio 2021) Milly Carlucci e Raimondo Todaro - Il2 Nella serata di ieri,26, su Rai1 la finale de Ilha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la semifinale del Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del % (Grande Fratello Vip – Night a .000 e il %). Su Rai2 The Good Doctor ha interessato .000 spettatori (%) e The Resident .000 spettatori (%). Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine ha raccolto .000 spettatori pari al %. Su Rai3 Titolo V è seguito da .000 spettatori con il %. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live ha registrato .000 spettatori con il %. Su Tv8 Spider-Man 3 segna .000 spettatori (%). Sul ...

KyriakosJabo : RT @fabiofabbretti: #IlCantanteMascherato chiude bene (4,3 milioni e il 20.7% di share) e batte la semifinale del #GFVIP (3,6 mln - 19.3%)… - bdu_tv : RT @fabiofabbretti: #IlCantanteMascherato chiude bene (4,3 milioni e il 20.7% di share) e batte la semifinale del #GFVIP (3,6 mln - 19.3%)… - tvblogit : La semifinale del #gfvip contro la finale di #ilcantantemascherato ?? Ecco chi ha vinto ?? #ascoltitv - Tony969696 : RT @fabiofabbretti: #IlCantanteMascherato chiude bene (4,3 milioni e il 20.7% di share) e batte la semifinale del #GFVIP (3,6 mln - 19.3%)… - fabiofabbretti : #IlCantanteMascherato chiude bene (4,3 milioni e il 20.7% di share) e batte la semifinale del #GFVIP (3,6 mln - 19.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Venerdì

Corriere di Taranto

... dal momento che il format viene da alcuni anni fatti daa dir poco deludenti causati da ... La prima puntata era prevista per la serata di12 marzo, ma a causa di 'Ciao Darwin story' ......di Rai2 dovranno rinunciare al loromedical perché la Rai ha deciso di lasciare tutti in panchina per non distogliere il pubblico da Sanremo 2021 che è pronto a fare un botto di...