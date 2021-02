Ascolti tv: la finale del Cantante Mascherato batte il GF VIP 5 (Di sabato 27 febbraio 2021) Ultima sfida tra Il Cantante Mascherato 2 e il Grande Fratello VIP 5 e finalmente vittoria di Milly Carlucci su Canale 5. La finale del Cantante Mascherato supera i 4 milioni di spettatori e batte in share, anche se per un soffio, la semifinale del reality di Canale 5. Vedremo nel dettaglio i dati della sovrapposizione tra i due programmi considerato anche il fatto che il GF VIP 5 come sempre, finisce un’ora dopo rispetto al programma di rai 1 e questo permette allo share di salire. La semifinale del Grande Fratello VIP 5 è stata parecchio noiosa, come del resto era pensabile se allunghi un reality che non ha più nulla da dire da gennaio e lo fai arrivare a marzo. Una scelta che però tra alti e bassi, ha anche aiutato Mediaset, visto che nelle altre ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 27 febbraio 2021) Ultima sfida tra Il2 e il Grande Fratello VIP 5 e finalmente vittoria di Milly Carlucci su Canale 5. Ladelsupera i 4 milioni di spettatori ein share, anche se per un soffio, la semidel reality di Canale 5. Vedremo nel dettaglio i dati della sovrapposizione tra i due programmi considerato anche il fatto che il GF VIP 5 come sempre, finisce un’ora dopo rispetto al programma di rai 1 e questo permette allo share di salire. La semidel Grande Fratello VIP 5 è stata parecchio noiosa, come del resto era pensabile se allunghi un reality che non ha più nulla da dire da gennaio e lo fai arrivare a marzo. Una scelta che però tra alti e bassi, ha anche aiutato Mediaset, visto che nelle altre ...

