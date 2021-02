Arisa e il suo Sanremo tutto speciale: «Sarà il Festival della ripartenza» (Di sabato 27 febbraio 2021) Interprete raffinata con voce camaleontica, Arisa e i suoi innumerevoli cambi di look tornano per la settimana volta sul palco dell’Ariston con il brano, scritto appositamente per lei da Gigi D’Alessio, Potevi fare di più. Arisa: i cambi di look, le canzoni, i momenti intimi guarda le foto Per la cantante genovese un altro splendido tassello di un’annata cominciata alla grande. Prima con l’ingresso come insegnante di canto nel talent Amici, poi con l’annuncio di un nuovo grande amore: quello per il manager dei vip Andrea di Carlo. ... Leggi su iodonna (Di sabato 27 febbraio 2021) Interprete raffinata con voce camaleontica,e i suoi innumerevoli cambi di look tornano per la settimana volta sul palco dell’Ariston con il brano, scritto appositamente per lei da Gigi D’Alessio, Potevi fare di più.: i cambi di look, le canzoni, i momenti intimi guarda le foto Per la cantante genovese un altro splendido tassello di un’annata cominciata alla grande. Prima con l’ingresso come insegnante di canto nel talent Amici, poi con l’annuncio di un nuovo grande amore: quello per il manager dei vip Andrea di Carlo. ...

