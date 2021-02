Archeologia | straordinario ritrovamento a Pompei | riemerge il grande carro cerimoniale

(Di sabato 27 febbraio 2021) Il Parco Archeologico die la Procura della Repubblica di Torre Annunziata annunciano il rinvenimento di un reperto, emerso integro dallo scavo della villa suburbana in località Civita Giuliana, a nord di, oltre le mura della città antica, nell’ambito dell’attività congiunta, avviata nel 2017 e alla luce del Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 2019, finalizzati al contrasto delle attività illecite ad opera di clandestini nell’area. Una quattro ruote, con i suoi elementi in ferro, le bellissime decorazioni in bronzo e stagno, i resti lignei mineralizzati, le impronte degli elementi organici (dalle corde a resti di decorazioni vegetali), è stato rinvenuto quasi integro nel porticato antistante alla stalla dove già nel 2018 erano ...

Il Parco Archeologico di Pompei e la Procura della Repubblica di Torre Annunziata annunciano il rinvenimento di un reperto straordinario, emerso integro dallo scavo della villa suburbana in località C ...A Pompei, dallo scavo di Civita Giuliana, è emerso un carro cerimoniale in ottime condizioni di conservazione. Secondo gli esperti del Parco si tratta di un unicum in Italia.