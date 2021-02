Archeologia | il ministro Franceschini | A Pompei ancora una grande scoperta

(Di sabato 27 febbraio 2021) “continua a stupire con le sue scoperte, e sara’ cosi’per molti anni con venti ettarida scavare”. Ildella cultura Dariocommenta cosi’ la nuovadi, dove negli scavi della villa di Civita Giuliana e’ stato ritrovato un carro a quattro ruote decorato con bronzo e stagno, identificabile in un pilentum, il carro cerimoniale che il mondo romano riservava alle elites. Una, aggiunge il, “che soprattutto dimostra che si puo’ fare valorizzazione, si possono attrarre turisti da tutto il mondo e’ contemporaneamente si puo’ fare ricerca, formazione e studi, e un giovane e direttore come Zuchtriegel valorizzera’ questo impegno”. Quella che viene annunciata oggi, ...

Si tratta di un carro cerimoniale, probabilmente il noto Pilentum, utilizzato a Pompei non per gli usi quotidiani, ma per accompagnare momenti festivi della comunità, parate e processioni ...(Adnkronos) - Nuova grande scoperta negli scavi archeologici di Pompei. Si tratta di un grande carro cerimoniale. Ad annunciarlo il Parco archeologico di Pompei e la Procura di Torre Annunziata. Il re ...