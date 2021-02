Arancione scuro in arrivo, Renata Tosi: 'Se si chiedono altri sacrifici velocizzare le vaccinazioni' (Di sabato 27 febbraio 2021) 'Non è giusto chiudere anche la provincia di Rimini, ma se saremo costretti allora le nostre comunità di cittadini si attendono anche un velocizzazione sui vaccini'. E' quanto afferma il sindaco di ... Leggi su riminitoday (Di sabato 27 febbraio 2021) 'Non è giusto chiudere anche la provincia di Rimini, ma se saremo costretti allora le nostre comunità di cittadini si attendono anche un velocizzazione sui vaccini'. E' quanto afferma il sindaco di ...

carlaruocco1 : Pur di deprivare i giovani del loro futuro, togliendo loro il diritto all'istruzione, ci si inventa l' 'arancione s… - RegioneER : ??Dal 27 febbraio, zona ARANCIONE SCURO in tutti comuni della Città metropolitana di Bologna. Contagio in aumento, d… - TgLa7 : ??#Covid: da sabato #Bologna è 'arancione scuro' - AngeloWolf6 : @I_CONCIATORI Lascia stare che noi siamo gialli, arancioni da Lunedì, poi ci sarà la sfumatura arancione scuro e il rosso a breve...??????? - Efisio31251859 : RT @4everAnnina: Tenere i negozi aperti in zona arancione scuro è un po' come depilarsi in inverno quando sei single in era Covid. Great e… -