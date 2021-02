Arabia Saudita, Noury: “In Italia gara a chi blandiva di più Riad” (Di sabato 27 febbraio 2021) “Certamente è inopportuno essere invitati in forum internazionali che sono emanazione diretta della monarchia Saudita e tacere sul sistema di violazioni dei diritti umani”. Lo ha dichiarato all’Adnkronos il portavoce di Amnesty International, Riccardo Noury, commentando la partecipazione a fine gennaio del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a una conferenza organizzata dal governo di Riad, all’indomani della diffusione del rapporto dell’Ufficio del Direttore dell’Intelligence nazionale americana che ha evidenziato come il principe ereditario, Mbs, abbia “approvato un’operazione a Istanbul, in Turchia, per catturare o uccidere il giornalista Saudita Jamal Khashoggi”. Se è da condannare la partecipazione a questo tipo di eventi, prosegue Noury, va capito se “su una scala di gravità” ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 febbraio 2021) “Certamente è inopportuno essere invitati in forum internazionali che sono emanazione diretta della monarchiae tacere sul sistema di violazioni dei diritti umani”. Lo ha dichiarato all’Adnkronos il portavoce di Amnesty International, Riccardo, commentando la partecipazione a fine gennaio del leader diViva, Matteo Renzi, a una conferenza organizzata dal governo di, all’indomani della diffusione del rapporto dell’Ufficio del Direttore dell’Intelligence nazionale americana che ha evidenziato come il principe ereditario, Mbs, abbia “approvato un’operazione a Istanbul, in Turchia, per catturare o uccidere il giornalistaJamal Khashoggi”. Se è da condannare la partecipazione a questo tipo di eventi, prosegue, va capito se “su una scala di gravità” ...

