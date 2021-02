Approvata la legge sullo sport femminile | arriva il professionismo

(Di sabato 27 febbraio 2021) Oggi è una data storica per loitaliano, è statalariconosciuto come. Un traguardo meritatissimo che èto anche con troppo ritardo. Loin Italia negli ultimi anni sta prendendo sempre più rilevanza, le ragazze ora, hanno sempre più possibilità di praticare la propria passione e farla diventare un lavoro, realizzando un sogno. Questo non si dovrà fermare, anzi, ci dovrà essere sempre di più la possibilità per le ragazze di poter inseguire il loro sogno. E il raggiungimento delè un grande passo che apre la strada a un futuro sempre più da protagonista per lo. ...

TeresaBellanova : La Camera Usa ha approvato l'#EqualityAct contro le discriminazioni, anche sulla base dell'identità di genere e del… - ivanscalfarotto : Con una decisione storica, la #Virginia, uno degli Stati che più l’ha utilizzata, diventa il primo Stato del sud de… - Alex_Bruzzi1975 : RT @TeresaBellanova: La Camera Usa ha approvato l'#EqualityAct contro le discriminazioni, anche sulla base dell'identità di genere e dell'o… - Alex_Bruzzi1975 : RT @Deputatipd: Negli USA la Camera dei rappresentanti ha approvato l’#EqualityAct, la legge federale contro l’omotransfobia. A breve sarà… - opivarese : RT @OpiLecce: Covid. Puglia. Approvata la legge che vieta l’accesso degli operatori non vaccinati in alcuni reparti -

Ultime Notizie dalla rete : Approvata legge

... ha ricordato come questo atto chiuda il capitolo della programmazione territoriale basata sullaregionale 20 del 2000. La variante parte da una mozione del Consiglio comunale,nel ...... ha ricordato come questo atto chiuda il capitolo della programmazione territoriale basata sullaregionale 20 del 2000. La variante parte da una mozione del Consiglio comunale,nel ...Con 222 voti favorevoli, 23 contrari e 7 astensioni, il senato ha rinnovato la fiducia al Governo il 25 febbraio, dando il via libera alla conversione in legge del cosiddetto Decreto Milleproroghe, ...Oggi è una data storica per lo sport italiano, è stata approvata la legge sullo sport femminile riconosciuto come professionismo. Un traguardo meritatissimo che è arrivato anche con troppo ritardo. Lo ...