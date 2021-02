Androni-Sidermec esclusa dal Giro d’Italia | la lettera di Savio | “Sconcertati | non considerano meriti sportivi”

(Di sabato 27 febbraio 2021) Laha inviato unaper ribadire la propria posizione in seguito all’esclusione dal2021. Il team manager Giannie il responsabile marketing e sponsor Marco Bellini l’hanno indirizzata al presidente UCI David Lappartient, al neo-presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni e al presidente della Lega Ciclismo Enzo Ghigo, nonché, per presa conoscenza, al direttore della Corsa Rosa Mauro Vegni e all’amministratore delegato di RCS Sport Paolo Bellino. La richiesta è che “il Ciclismo possa nuovamente ispirarsi a criteri etico-“.Facendo seguito all’assegnazione delle Wild Card per il, con la ...

SpazioCiclismo : Gianni Savio e Marco Bellini ribadiscono la propria posizione in seguito all'esclusione dal #Giro con una lettera i… -

Ultime Notizie dalla rete : Androni Sidermec

TUTTOBICIWEB.it

Frapporti, ZardiniGiocattoli ": Cepeda, Pellaud Team Arkea Samsic: Rosa Euskaltel " Euskadi: Irizar UCI Continental Teams Mg Kvis Vpm: Wright General Store - Essegibi - F.lli Curia: ...Frapporti, ZardiniGiocattoli ": Cepeda, Pellaud Team Arkea Samsic: Rosa Euskaltel " Euskadi: Irizar UCI Continental Teams Mg Kvis Vpm: Wright General Store - Essegibi - F.lli Curia: ...La Androni-Sidermec ha inviato una lettera per ribadire la propria posizione in seguito all’esclusione dal Giro d’Italia 2021. Il team manager Gianni Savio e il responsabile marketing e sponsor Marco ...La Androni – Sidermec invia una lettera per ribadire la propria posizione in seguito all’esclusione dal Giro d’Italia 2021. A firma del team manager Gianni Savio e del responsabile marketing e sponsor ...