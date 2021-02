Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: prima cena insieme dopo il GF Vip (Di domenica 28 febbraio 2021) Procede a gonfie vele la storia tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Il figlio dell’ex calciatore Walter è stato eliminato qualche giorno fa dal Grande Fratello Vip e lunedì ha potuto riabbracciare l’attrice, conosciuta proprio all’interno della casa più spiata d’Italia. Tra i due è nata una grande complicità, inizialmente nascosta da entrambi per vista la situazione di lei, fidanzata da dieci anni. Andrea ha palesato il suo interesse e l’attrice ha deciso di chiudere con il compagno, iniziando una nuova relazione con il figlio del calciatore. Nella puntata di lunedì, Rosalinda è stata eliminata e al rientro in studio ha riabbracciato il suo Andrea. dopo essere diventati ufficialmente “congiunti”, i due si godono i primi momenti ... Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) Procede a gonfie vele la storia tra. Il figlio dell’ex calciatore Walter è stato eliminato qualche giorno fa dal Grande Fratello Vip e lunedì ha potuto riabbracciare l’attrice, conosciuta proprio all’interno della casa più spiata d’Italia. Tra i due è nata una grande complicità, inizialmente nascosta da entrambi per vista la situazione di lei, fidanzata da dieci anni.ha palesato il suo interesse e l’attrice ha deciso di chiudere con il compagno, iniziando una nuova relazione con il figlio del calciatore. Nella puntata di lunedì,è stata eliminata e al rientro in studio ha riabbracciato il suoessere diventati ufficialmente “congiunti”, i due si godono i primi momenti ...

