Andrea Zenga a Verissimo racconta l'esperienza al Grande Fratello

Andrea Zenga racconta l'esperienza al Grande Fratello. Con lui a Verissimo la mamma Roberta Termali e il Fratello Nicolò «Ero disposto a fare un passo indietro e uno in avanti per lei, per fortuna ho fatto quello in avanti. Rosalinda ha messo da parte la relazione che aveva avuto in precedenza, e ci sono buone basi per far nascere una relazione al dì fuori della casa. Del passato non mi interessa, mi baso solo su quello che ho visto dentro la casa, da quando ci siamo conosciuti a dicembre». Così dice nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo Andrea Zenga, oggi ospite insieme alla mamma Roberta Termali e al Fratello Nicolò.

