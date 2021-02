Ancona, contagi record. E ricoveri verso quota 400. Media giornaliera di 253 casi, sesta provincia in Italia per incidenza (Di sabato 27 febbraio 2021) Ancona - La provincia di Ancona supera di slancio quota 300 positivi in un giorno (ieri 323) come non era mai successo dall'inizio dell' epidemia e si conferma tra le primissime in Italia per ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 27 febbraio 2021)- Ladisupera di slancio300 positivi in un giorno (ieri 323) come non era mai successo dall'inizio dell' epidemia e si conferma tra le primissime inper ...

