Amici, Veronica Peparini compie 50 anni: ecco cosa le ha regalato il fidanzato Andreas Müller (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono sempre più innamorati il ballerino professionista nato nella scuola di Amici, Andreas Muller e la professoressa Veronica Peparini – che anche quest’anno ricopre il ruolo di insegnante di danza nel talent-show – da quando hanno deciso di ufficializzare, non con poche difficoltà, la loro relazione. Classe 1996 lui, 1971 lei: la differenza di età, nonostante le critiche, per loro non è mai stata un problema e lo hanno confermato ulteriormente nelle ultime ore. Ieri è stato un giorno speciale per la Peparini, che ha compiuto allo scattare della mezzanotte 50 anni e che ha voluto esternare ai suoi follower il regalo che il compagno Andreas le ha fatto avere, confermando tutto l’amore che prova nei confronti di Muller: Sta finendo quasi questa giornata per me ... Leggi su isaechia (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono sempre più innamorati il ballerino professionista nato nella scuola diMuller e la professoressa– che anche quest’anno ricopre il ruolo di insegnante di danza nel talent-show – da quando hanno deciso di ufficializzare, non con poche difficoltà, la loro relazione. Classe 1996 lui, 1971 lei: la differenza di età, nonostante le critiche, per loro non è mai stata un problema e lo hanno confermato ulteriormente nelle ultime ore. Ieri è stato un giorno speciale per la, che ha compiuto allo scattare della mezzanotte 50e che ha voluto esternare ai suoi follower il regalo che il compagnole ha fatto avere, confermando tutto l’amore che prova nei confronti di Muller: Sta finendo quasi questa giornata per me ...

Veronica_Maz : @lrrilevante che le attività non riprendono e loro vanno in fallimento! Poi, proprio loro, organizzano feste di car… - VicolodelleNews : ‘#Amici20’ Gossip Per il compleanno della sua amata Veronica Peparini, Andreas Muller le fa un regalo che lascia se… - tz_fanpage : Per chi segue amici ... avete visto l’anello che ha regalato Andreas a Veronica ???? #tzvip #Amici20 - veronica_rosset : RT @gianrollandi: Agli amici #grillini e di varia #sinistra che fanno battute sul rientro al #Governo degli esponenti di #ItaliaViva consig… - Simonuccia : Amici sono coloro a cui non temiamo di aprire il nostro ?? @veronica_camola #moodoftheday #friendship #aelredodirievaulx -