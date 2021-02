Amici 20 | si è formata nuova coppia | due allievi si sono baciati

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 27 febbraio 2021) All'interno della casetta disembra essersiuna. Nelle ultime ore, infatti, tra Enula e Alessandro è scattato un bacio molto passionale. Che tra i due ci fosse del tenero era nell'aria, ma ora sembra che entrambi abbiano trovato il coraggio per fare un passo in avanti. Sarebbe la quartaa formarsi tra glidella scuola di Maria De Filippi in questa edizione. Enula pronta a lasciarsi andare con Alessandro? Nonostante i due avessero iniziato ad essere sempre più vicini nelle ultime settimane, Enula sembrava non volesse lasciarsi andare. Con Esa, in effetti, la ragazza aveva riferito di non sentirsela e di non volersi sbilanciare più di tanto nel corso del Talent. Con Alessandro invece sembra essere diverso. Sembra infatti che Enula abbia ...