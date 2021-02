America’s Cup, Luna Rossa e New Zealand non possono allenarsi! I divieti imposti dal lockdown (Di sabato 27 febbraio 2021) Luna Rossa e Team New Zealand devono fare i conti con il lockdown di livello 3 che la premier della Nuova Zelanda ha annunciato per l’intera regione di Auckland. Un paio di positività al Covid-19 hanno convinto le autorità ad applicare stringenti misure restrittive e questo protocollo resterà in vigore per ben sette giorni, a partire dalle ore 06.00 locali di domenica 28 febbraio (sono avanti dodici ore rispetto a noi). L’inizio della America’s Cup, con le prime due regate in programma sabato 6 marzo, appare dunque seriamente a rischio. Gli organizzatori della competizione sportiva più antica al mondo hanno comunicato che stanno monitorando la situazione e che sono in contatto con le autorità competenti, ma la situazione non è delle più semplici. Gli attuali protocolli prevedono che, in caso di ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021)e Team Newdevono fare i conti con ildi livello 3 che la premier della Nuova Zelanda ha annunciato per l’intera regione di Auckland. Un paio di positività al Covid-19 hanno convinto le autorità ad applicare stringenti misure restrittive e questo protocollo resterà in vigore per ben sette giorni, a partire dalle ore 06.00 locali di domenica 28 febbraio (sono avanti dodici ore rispetto a noi). L’inizio dellaCup, con le prime due regate in programma sabato 6 marzo, appare dunque seriamente a rischio. Gli organizzatori della competizione sportiva più antica al mondo hanno comunicato che stanno monitorando la situazione e che sono in contatto con le autorità competenti, ma la situazione non è delle più semplici. Gli attuali protocolli prevedono che, in caso di ...

GDF : Da Auckland i saluti dell'atleta delle #FiammeGialle Romano Battisti a bordo di Luna Rossa nell'America's Cup!… - Eurosport_IT : Tutto bloccato ad Auckland, nuovo lockdown a partire dalle 18 di sabato. Slitta la #AmericasCup? ?? #LunaRossa - Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - FrauSimona : RT @lunarossa: The prize-giving ceremony marks the delivery of the PRADA Cup to @lunarossa , become Challenger of the 36th America’s Cup pr… - SvSport1 : America's Cup. Sette giorni di lockdown ad Auckland. Luna Rossa e Te Rehutai alla finestra -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Finale America's Cup 2021 in TV | quando inizia e il calendario con gli orari Zazoom Blog