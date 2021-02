America’s Cup, Luna Rossa contro la supponenza di New Zealand, la natura e la storia (Di sabato 27 febbraio 2021) A dispetto di quanto affermato da un organo di stampa neozelandese, Luna Rossa appare tutto fuorché fortunata. La barca è stata progettata per eccellere con brezza leggera, tuttavia solo in 3 regate su 17 si è gareggiato con vento inferiore ai 10 nodi. Ieri Grant Dalton, CEO di Emirates Team New Zealand, ha annunciato che sarà una America’s Cup ventosa. Purtroppo, ad una settimana dall’evento, pare che abbia proprio ragione. Per le giornate di sabato 6 e domenica 7 marzo sono attesi tra i 15 ed i 20 nodi e, pare, il vento non dovrebbe calare né il 10 marzo (giorno in cui si disputeranno la quinta e sesta regata) né nel fine settimana successivo, sempre tenendo conto che ad Auckland le condizioni mutano talmente in fretta che non è detto tali previsioni si realizzino. I neozelandesi si sentono molto sicuri dei propri ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) A dispetto di quanto affermato da un organo di stampa neozelandese,appare tutto fuorché fortunata. La barca è stata progettata per eccellere con brezza leggera, tuttavia solo in 3 regate su 17 si è gareggiato con vento inferiore ai 10 nodi. Ieri Grant Dalton, CEO di Emirates Team New, ha annunciato che sarà unaCup ventosa. Purtroppo, ad una settimana dall’evento, pare che abbia proprio ragione. Per le giornate di sabato 6 e domenica 7 marzo sono attesi tra i 15 ed i 20 nodi e, pare, il vento non dovrebbe calare né il 10 marzo (giorno in cui si disputeranno la quinta e sesta regata) né nel fine settimana successivo, sempre tenendo conto che ad Auckland le condizioni mutano talmente in fretta che non è detto tali previsioni si realizzino. I neozelandesi si sentono molto sicuri dei propri ...

Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - repubblica : Prada Cup, Luna Rossa domina la prima regata della notte. Adesso il trofeo è a un passo: L'imbarcazione italiana si… - 1987Lanzillotti : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - codeghino10 : America's Cup, festa alla base di Team New Zealand. Dalton: 'Sarà una Coppa ventosa!' - OA Sport -

