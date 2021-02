Amalfi | installate le reti metalliche di protezione FOTO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono state posizionate sul costone roccioso di, dove lo scorso 2 febbraio è venuta giù una rovinosa frana che ha danneggiato troncandola in due la strada statale 163, ledi. Come mostrano lerocciatori anche oggi al lavoro perché è corsa contro il tempo nel comune della costieratana, guidato dal sindaco Daniele Milano, per terminare il prima possibile la messa in sicurezza, fase propedeutica all’avvio dei lavori veri e propri per ricostruire la strada. Da lunedì leposizionate in questi giorni verranno inchiodate alla parete e terminata questa fase l’Anas potrà aprire ufficialmente il suo cantiere ed avviare il progetto per ripristinare la statale. Ad aver favorito i tempi rapidi della messa in sicurezza le buone ...