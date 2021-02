Altro che cambio di passo. I 32 miliardi di Conte sono fermi al palo. Dai Ristori si passa ai Sostegni. Ma finora nessuno li ha visti. Draghi ha solo 24 ore per fermare 50 milioni di cartelle esattoriali (Di sabato 27 febbraio 2021) Fabrizio Curcio, dopo quattro anni che l’aveva lasciata, ritorna a guidare la Protezione Civile. Per volontà di Mario Draghi, che tenta così di imprimere una svolta nella gestione della pandemia e della campagna vaccinale. I vaccini sono stati il tema della due giorni del Consiglio Ue con i temi ricorrenti della “distribuzione” e della “produzione”. Ma c’è stata anche la politica estera. Il premier rilancia l’agenda transatlantica. È un obiettivo cruciale, dice, spiegando come l’autonomia strategica dell’Unione, in complementarietà con la Nato e in coordinamento con Washington, con l’arrivo di Biden sarebbe più semplice da realizzare. Un’autonomia di difesa che si compone anche dell’iniziativa europea “strategic compass”. Puntando su un dossier: quello della cybersecurity. Ritornando ai vaccini, non c’è solo l’emergenza sanitaria a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 27 febbraio 2021) Fabrizio Curcio, dopo quattro anni che l’aveva lasciata, ritorna a guidare la Protezione Civile. Per volontà di Mario, che tenta così di imprimere una svolta nella gestione della pandemia e della campagna vaccinale. I vaccinistati il tema della due giorni del Consiglio Ue con i temi ricorrenti della “distribuzione” e della “produzione”. Ma c’è stata anche la politica estera. Il premier rilancia l’agenda transatlantica. È un obiettivo cruciale, dice, spiegando come l’autonomia strategica dell’Unione, in complementarietà con la Nato e in coordinamento con Washington, con l’arrivo di Biden sarebbe più semplice da realizzare. Un’autonomia di difesa che si compone anche dell’iniziativa europea “strategic compass”. Puntando su un dossier: quello della cybersecurity. Ritornando ai vaccini, non c’èl’emergenza sanitaria a ...

CarloCalenda : Grazie Valerio, abbiamo investito tanto tempo e tante risorse. Sappiamo che pochi lo leggeranno e che i media parle… - NicolaPorro : Da settimane non facciamo altro che parlare delle #varianti #COVID19. Qual è la più pericolosa? Si devono imporre m… - annatrieste : Altro che 'Quo usque tandem abutere patientia nostra'. Se fosse ancora vivo e fosse tifoso del Napoli Cicerone dire… - HyperDedalus : RT @Aurorap67Aurora: Non voglio essere un’altra, voglio adottarmi tutta intera. Non voglio pacificare tutto, voglio esplorare la realtà… - la_patrizia_ : @agri_santa_mari @PalmisanoFranco La Juve cerca di venderlo in ogni modo da 3 anni. Come per altri, tipo per Higu… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che ICARDI, FOTO CHOC CON L'OSSIGENO/ Fans allarmati da uno scatto su Instagram Inoltre, a spazzare via ogni dubbio è arrivato un altro post della moglie di Mauro, Wanda Nara , che ha taggato il marito chiamandolo a tavola per la cena . E dunque sembra che nessun problema sia ...

Garattini: "Covid non finirà nel 2021"/ "Dobbiamo produrre vaccini in Italia" ... "Non finisce ora - dice - abbiamo a che fare con un problema che non si esaurirà nel 2021 ma che, in base a quel che tutti pensano, ci impegnerà ancora per qualche anno in un modo o nell'altro. E ...

Altro che Renzi, il Pd si logora da solo. Parla Borghi Formiche.net Ingegneria per l’ambiente e il territorio, festa per i primi double degree Si tratta del secondo percorso di doppio titolo attivato dall’Università di Cagliari che arriva alle prime lauree dopo la laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale con la University of Applied ...

Un sospetto politicamente scorretto sul divieto di cenetta serale Chiudere i ristoranti la sera non aggiunge un’oncia di sicurezza contro il virus. È una manovra ‘monstre’, terribilmente demagogica ed afflittiva ...

Inoltre, a spazzare via ogni dubbio è arrivato unpost della moglie di Mauro, Wanda Nara ,ha taggato il marito chiamandolo a tavola per la cena . E dunque sembranessun problema sia ...... "Non finisce ora - dice - abbiamo afare con un problemanon si esaurirà nel 2021 ma, in base a queltutti pensano, ci impegnerà ancora per qualche anno in un modo o nell'. E ...Si tratta del secondo percorso di doppio titolo attivato dall’Università di Cagliari che arriva alle prime lauree dopo la laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale con la University of Applied ...Chiudere i ristoranti la sera non aggiunge un’oncia di sicurezza contro il virus. È una manovra ‘monstre’, terribilmente demagogica ed afflittiva ...