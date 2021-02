All' ultimo saluto | l' audio di Luca Attanasio | Viva l' Italia | sempre

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 27 febbraio 2021) Valentina Dardari Tante le persone che hanno voluto salutare per l’ultima volta l’ambasciatoreno ucciso in Congo. Toccante l'omelia di Delpini Molte le persone accorse a Limbiate, paese in provincia di Monza e Brianza, per salutare per l’ultima volta, l’ambasciatore rimasto ucciso lo scorso lunedì in un agguato nella Repubblica democratica del Congo. Il feretro, avvolto nel Tricolore, il cui arrivo è stato accolto da un lungo applauso, è stato benedetto dall'arcivescovo di Milano Mario Delpini. La toccante omelia Alle esequie, vicini alla moglie dell'ambasciatore, Zakia Seddiki, erano seduti il sindaco di Limbiate, Antonio Romeo, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, e una delegazione di sindaci dei paesi del ...