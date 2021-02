Allerta alimentare | il prodotto è tossico | richiamo in tutta Italia

Leggi su howtodofor

(Di sabato 27 febbraio 2021) Notizia certificata e riportata da LiberoQuotidiano. Scatta il, diffuso dal ministero della Salute, per un lotto di stracchino a latte crudo Colli di San Fermo,dall'Azienda Agricola e Agriturismo Sant'Antonio. Ilè dovuto alla "presenza di Listeria monocytogenes rilevata in autocontrollo". Ilnel mirino è venduto in formaggelle non preimballate che hanno un peso variabile. Fa fede il lotto di produzione, datato 4 febbraio 2021. Nel dettaglio, lo stracchino sottoposto aè statodall’Azienda Agricola e Agriturismo Sant’Antonio di Consoli Chiara, nello stabilimento di via Provinciale 28A, a Grone, in provincia di Bergamo (marchio di identificazione IT 03 1368 CE), e venduto al dettaglio presso l’azienda di trasformazione ...