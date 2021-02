Alfonso Signorini a Stefania Orlando: “Sei amica di Tommaso perché è gay?”. Ma lei lo gela così: applausi (Di sabato 27 febbraio 2021) Siamo arrivati a un passo dalla finale del Grande Fratello Vip, che chiuderà i battenti il primo marzo. A giocarsi l’ultima sfida saranno Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta che dovranno sfidarsi al televoto poco prima della finalissima. In semifinale si sono sfidate Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando. Rosalinda si è resa protagonista di un grande cambiamento che l’ha vista cambiare pelle, nome e persino partner. Entrata come Adua Del Vesco, fidanzata con Giuliano, durante il percorso nel reality show è tornata alle sue origini con il suo vero nome, Rosalinda Cannavò, ha lasciato il suo storico fidanzato e ha iniziato una relazione con Andrea Zenga, figlio dell’ex calciatore ed ex gieffino vip.



