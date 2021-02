Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto sarebbero stati giustiziati (Di sabato 27 febbraio 2021) Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto, i due badanti scomparsi a Siracusa il 12 maggio 2014, sarebbero stati uccisi con due colpi di pistola. Siracusa, badanti scomparsi: uccisi con 2 colpi di pistola su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 27 febbraio 2021), i due badanti scomparsi a Siracusa il 12 maggio 2014,uccisi con due colpi di pistola. Siracusa, badanti scomparsi: uccisi con 2 colpi di pistola su Notizie.it.

generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI - I due badanti campani, Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto, sarebbero stati uccisi in una sorta di esecuzione, e… - Today_it : Alessandro Sabatino, Luigi Cerreto e i resti trovati in un pozzo: i risultati dell'autopsia - stop_fake_news_ : AGI - I due badanti campani, Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto, sarebbero stati uccisi in una sorta di esecuzione… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto, i badanti uccisi con due colpi di pistola: «Forse prima storditi col sonnifero» https://t… - leggoit : Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto, i badanti uccisi con due colpi di pistola: «Forse prima storditi col sonnifero» -