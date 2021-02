Alessandra Sgolastra | chi è la bellissima ex fidanzata di Andrea Zenga

(Di sabato 27 febbraio 2021)è l’exdi, figlio del grande ex portiere Walter, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020., classe 1997 (non si conosce la sua data precisa di nascita) è originaria di Recanati, nelle Marche. E’ cresciuta circondata dall’affetto dei suoi genitori, Jusy e Antonio, e ha un fratello di nome Emanuele che l’ha sempre sostenuta e incoraggiata in tutte le sue scelte. Fin da piccolaha avuto la passione per il mondo della moda e dello spettacolo e, grazie anche a un fisico tonico e longilineo, ben presto ha deciso a prendere parte ai concorsi di bellezza. A 17 anni, in particolare, ha partecipato a Miss Blumare 2014, riuscendo ad arrivare tra le finaliste. ...

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Sgolastra

L'ex concorrente del Gf Vip è stato al centro del gossip in questi giorni per un presunto incontro con la sua ex fidanzata ma arriva la risposta... Andrea Zenga nonostante sia entrato in corsa durante ...'Andrea Zenga è tornato da', la segnalazione dei fan sui social e la sua smentita Alcuni fan hanno notato subito che il copriletto presente nella sua stanza è lo stesso che la ...Alessandra Sgolastra è l’ex fidanzata di Andrea Zenga, figlio del grande ex portiere Walter Zenga, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020.Alessandra Sgolastra è la ex fidanzata di Andrea Zenga: c'è un ritorno di fiamma tra i due dopo l'uscita del figlio di Walter Zenga dalla casa del GF VIP 5?