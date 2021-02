Alberto Bertoli | chi è il cantante figlio d’arte | l’eredità di papà Pierangelo

Leggi su ck12

(Di sabato 27 febbraio 2021) Carriera e curiosità su , cosa sapere su di lui. (screenshot video)Nato a Sassuolo nel 1980,è ildel cantautore emiliano, da cui sin da piccolo eredita la passione per la musica, iniziando a studiare la chitarra. Da adolescente si avvicina al blues e a a 18 anni incomincia a seguire il padre in alcuni show televisivi e concerti, aiutandolo soprattutto nei cori di alcuni suoi pezzi. Ti potrebbe interessare anche questo articolo-> Rosalinda Cannavò, biografia e carriera dell’attrice siciliana Sempre col sostegno del padre, si dedica alla stesura dei primi brani, quindi a ottobre 2001 ottiene la doppia parte di Eddy e del Dottor Scott in un rifacimento del musical “The rocky horror picture show”. Nella primavera successiva, collabora al nuovo ...