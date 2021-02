Al via i vaccini per gli ultra 80enni: già vaccinati 84mila anziani in regione (Di sabato 27 febbraio 2021) In Emilia - Romagna sono quasi 84mila gli anziani già vaccinati contro il Covid - 19, tra degenti delle Rsa, assistiti a domicilio e over 85enni. Un numero che colloca la regione in testa a livello ... Leggi su ravennatoday (Di sabato 27 febbraio 2021) In Emilia - Romagna sono quasigligiàcontro il Covid - 19, tra degenti delle Rsa, assistiti a domicilio e over 85enni. Un numero che colloca lain testa a livello ...

