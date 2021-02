Agente penitenziario morto per Covid, la moglie: “Chiedo giustizia, a lui mai un tampone” (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Voglio raccontare a tutti quello che è successo, voglio che tutti sappiano il dramma assurdo che ha colpito la mia famiglia, che ha ucciso Pino e che, si badi bene, non è una casualità. Mio marito da quando è iniziata la pandemia non ha mai fatto tamponi nell’istituto penitenziario presso cui lavora. Non ha mai ricevuto adeguate protezioni dal contagio sul posto di lavoro. Non è stato mai tutelato. Lo Stato lo ha fatto morire…”. E’ la denuncia della moglie di Giuseppe Matano, il sostituto commissario che prestava servizio nel carcere casertano di Carinola deceduto,a soli 50 anni, compiuti lo scorso 23 febbraio, a causa del Sars-Cov-2. A pubblicarla come post sul web è stato il figlio Luca, a nome della madre, Barbara Greco, che si scaglia contro le istituzioni. “Il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute – ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Voglio raccontare a tutti quello che è successo, voglio che tutti sappiano il dramma assurdo che ha colpito la mia famiglia, che ha ucciso Pino e che, si badi bene, non è una casualità. Mio marito da quando è iniziata la pandemia non ha mai fatto tamponi nell’istitutopresso cui lavora. Non ha mai ricevuto adeguate protezioni dal contagio sul posto di lavoro. Non è stato mai tutelato. Lo Stato lo ha fatto morire…”. E’ la denuncia delladi Giuseppe Matano, il sostituto commissario che prestava servizio nel carcere casertano di Carinola deceduto,a soli 50 anni, compiuti lo scorso 23 febbraio, a causa del Sars-Cov-2. A pubblicarla come post sul web è stato il figlio Luca, a nome della madre, Barbara Greco, che si scaglia contro le istituzioni. “Il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute – ...

