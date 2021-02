Abruzzo, scuola chiusa da lunedì: Dad per tutti (Di sabato 27 febbraio 2021) scuola chiusa in Abruzzo da lunedì 1 marzo per l’aumento dei casi di coronavirus, 355 da ieri. Dalle elementari alle superiori tutti in didattica a distanza. E’ quanto prevede un’ordinanza del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, firmata a seguito della conferma ad opera della Asl e del Gruppo tecnico scientifico regionale, dell’aumento dei casi di positività nella popolazione in età scolare. Al momento rimangono aperti gli asili, salvo diverse disposizioni comunali. “Si applica la didattica a distanza, dalle elementari alle superiori, per agevolare la campagna vaccinale che nel frattempo è stata indirizzata, tramite le Asl, verso il personale scolastico per arrivare il prima possibile a garantire quella copertura vaccinale che consenta una successiva riapertura più ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 febbraio 2021)inda1 marzo per l’aumento dei casi di coronavirus, 355 da ieri. Dalle elementari alle superioriin didattica a distanza. E’ quanto prevede un’ordinanza del presidente della Regione, Marco Marsilio, firmata a seguito della conferma ad opera della Asl e del Gruppo tecnico scientifico regionale, dell’aumento dei casi di positività nella popolazione in età scolare. Al momento rimangono aperti gli asili, salvo diverse disposizioni comunali. “Si applica la didattica a distanza, dalle elementari alle superiori, per agevolare la campagna vaccinale che nel frattempo è stata indirizzata, tramite le Asl, verso il personale scolastico per arrivare il prima possibile a garantire quella copertura vaccinale che consenta una successiva riapertura più ...

infoitinterno : CORONAVIRUS SCUOLA: DIDATTICA A DISTANZA DALLE ELEMENTARI ALLE SUPERIORI IN TUTTO L'ABRUZZO - lifestyleblogit : Abruzzo, scuola chiusa da lunedì: Dad per tutti - - infoitinterno : Abruzzo, scuola chiusa da lunedì: Dad per tutti - fisco24_info : Abruzzo, scuola chiusa da lunedì: Dad per tutti: Per l'aumento dei casi di coronavirus - Adnkronos : Abruzzo, scuola chiusa da lunedì: #Dad per tutti -