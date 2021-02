A.Saudita: Renzi, 'mai avuto denari da governi stranieri' (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb (Adnkronos) - "Svolgo attività previste dalla legge ricevendo un compenso sul quale pago le tasse in Italia. La mia dichiarazione dei redditi è pubblica. Tutto è perfettamente legale e legittimo". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews a proposito delle polemiche sull'Arabia Saudita. "Il Pd sotto la mia gestione e Italia Viva dalla sua nascita non hanno mai ricevuto denari da governi stranieri o strutture ad essi collegati. Mi auguro che possano dirlo tutti gli altri partiti, a cominciare da chi in passato ha stretto rapporti strategici con il Venezuela. Ma sicuramente Italia Viva e il PD sotto la mia gestione non hanno mai ricevuto denari da istituzioni straniere", sottolinea Renzi. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb (Adnkronos) - "Svolgo attività previste dalla legge ricevendo un compenso sul quale pago le tasse in Italia. La mia dichiarazione dei redditi è pubblica. Tutto è perfettamente legale e legittimo". Lo scrive Matteonella sua ultima enews a proposito delle polemiche sull'Arabia. "Il Pd sotto la mia gestione e Italia Viva dalla sua nascita non hanno mai ricevutodao strutture ad essi collegati. Mi auguro che possano dirlo tutti gli altri partiti, a cominciare da chi in passato ha stretto rapporti strategici con il Venezuela. Ma sicuramente Italia Viva e il PD sotto la mia gestione non hanno mai ricevutoda istituzioni straniere", sottolinea

