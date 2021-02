A.Saudita: Renzi, ‘mai avuto denari da governi stranieri’ (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb (Adnkronos) – “Svolgo attività previste dalla legge ricevendo un compenso sul quale pago le tasse in Italia. La mia dichiarazione dei redditi è pubblica. Tutto è perfettamente legale e legittimo”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews a proposito delle polemiche sull’Arabia Saudita. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb (Adnkronos) – “Svolgo attività previste dalla legge ricevendo un compenso sul quale pago le tasse in Italia. La mia dichiarazione dei redditi è pubblica. Tutto è perfettamente legale e legittimo”. Lo scrive Matteonella sua ultima enews a proposito delle polemiche sull’Arabia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

