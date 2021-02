A.Saudita: Renzi, 'ho sempre condannato vicenda Khashoggi e difeso giornalisti' (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb (Adnkronos) - A proposito della vicenda Khashoggi, "ho condannato già tre anni fa quel tragico evento e l'ho fatto anche nelle interviste sopra riportate, su tutti i giornali del mondo. Difendere i giornalisti in pericolo di vita è un dovere per tutti. Io l'ho fatto sempre, anche quando sono rimasto solo, come nel Consiglio Europeo del 2015, per i giornalisti turchi arrestati". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. "Difendere la libertà dei giornalisti è un dovere, ovunque, dall'Arabia Saudita all'Iran, dalla Russia alla Turchia, dal Venezuela a Cuba, alla Cina", sottolinea Renzi. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb (Adnkronos) - A proposito della, "hogià tre anni fa quel tragico evento e l'ho fatto anche nelle interviste sopra riportate, su tutti i giornali del mondo. Difendere iin pericolo di vita è un dovere per tutti. Io l'ho fatto, anche quando sono rimasto solo, come nel Consiglio Europeo del 2015, per iturchi arrestati". Lo scrive Matteonella sua ultima enews. "Difendere la libertà deiè un dovere, ovunque, dall'Arabiaall'Iran, dalla Russia alla Turchia, dal Venezuela a Cuba, alla Cina", sottolinea

